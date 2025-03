Sololaroma.it - Lecce-Roma, Ranieri in conferenza stampa: “Gasperini prossimo allenatore? No”

Due giorni separano ladal ritorno in campo, per il primo dei 9 appuntamenti utili al raggiungimento del fatidico obiettivo Champions League. L’ostacolo si chiama, pronto ad accogliere i capitolini al Via del Mare sabato sera, alle 20:45, in una sfida che mette in palio punti salvezza importanti per i salentini. 4 le lunghezze che separano la Magica dal 4° posto, 3 quelle di vantaggio di Giampaolo sull’Empoli terz’ultimo e va da se dunque che il carico di tensione sarà un fattore del match. Segui ladiLIVE su Solola.it.14 minuti fa27 Marzo 2025 13:12 13:12Come sta Dybala psicologicamenteCi ho parlato, è molto contento di come è andato il tutto e deve solo aspettare. Lo staff lo metterà nelle migliori condizioni per recuperare, senza affrettare o ritardare i tempi.