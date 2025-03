Sololaroma.it - Lecce al lavoro, Roma nel mirino: Krstovic guida le assenze

La sosta Nazionali si è conclusa e lasi prepara per tornare in campo. I giallorossi si sono lasciati alle spalle l’inizio spettacolare di questo inizio 2025 e vogliono proseguire su questa strada, che appare quella giusta. L’obiettivo è chiaro: qualificarsi alla prossima Champions League raggiungendo il 4° posto, attualmente distante solo quattro punti. Un traguardo alla portata, se si pensa che mancano 9 partite e quindi 27 punti. La prima di queste partite andrà in scena sabato 29 marzo alle 20:45 allo stadio Via del Mare con il. Un match estremamente delicato, contro un cliente ostico.Proprio i salentini stanno continuando a limare ogni tipo del dettaglio, per la sfida con la Lupa, e sono tornati ad allenarsi oggi pomeriggio. Buone e cattive notizie per Marco Giampaolo, che ha ritrovato in gruppo Berisha, Coulibaly e Ramadani.