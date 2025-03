Ilgiorno.it - Le “Zone rosse“ crescono. Estese fino a settembre. Aggiunte altre tre aree

Le ““ si prolungano per altri sei mesi e si estendono adtre: via Padova, Colonne di San Lorenzo e il quartiere dei Fiori a Rozzano. È stato stabilito ieri mattina nel corso di una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Claudio Sgaraglia alla presenza della vice sindaco di Milano Anna Scavuzzo e della vice sindaco di Rozzano Maria Laura Guido. Il provvedimento era scattato lo scorso 30 dicembre in cinque luoghi: Duomo e dintorni, Darsena e Navigli e leferroviarie di Centrale, Porta Garibaldi – compresa piazza Gae Aulenti e la zona della movida di corso Como – e Rogoredo, con anche il quartiere Corvetto. Qui vige il "divieto di stazionamento" per soggetti che "assumano atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti" e con precedenti per droga o reati contro la persona, furto con strappo, rapina, danneggiamento, invasione di terreni ed edifici, detenzione e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.