Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di giovedì 27 marzo

Leggi su Iltempo.it

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di272025. Ariete Il giorno è giusto per parlare dei vostri problemi, emozioni, ansie, ma anche di tanti buoni propositi che stanno nascendo nel vostro cuore. Ritrovate la gioia di dare, regalare, aiutare. Luna in Pesci non è negativa, ma produce una certa instabilità psicologica e in qualche caso anche stanchezza fisica, ma nello stesso tempo offre protezione per le questioni che interessano la casa e la famiglia. I grandi giochi nell'attività, come in amore, sono ancora tutti da giocare. Venere, ciao! Toro Apre una nuova schiarita, Venere che ritorna in Pesci fino al 17 aprile, calma la tempesta nel cuore, fa vedere le cose con un occhio più ottimista, vi veste di colore verde, il colore della speranza.