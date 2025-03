Ilgiorno.it - Le sfide di Della Bordella. Racconti e avventure

Ottant’anni e non sentirli. La sezione di Castellanza del Club Alpino Italiano celebra questo importante anniversario con una serata-evento di alto profilo culturale e alpinistico, in programma questa sera alle 20.45 presso l’Aula Magna Camillo Bussolati dell’Università Liuc. Ospite d’eccezione sarà MatteoBor(nella foto), tra i più noti alpinisti italiani a livello internazionale, che presenterà la conferenza "Ai confini del mondo – Le mie ultime: dalla Patagonia alla Groenlandia" e il suo libro "La vettavita". L’ingresso sarà libero fino ad esaurimento posti. Conosciuto per le sue imprese estreme e per essere membro del Club Alpino Accademico Italiano e dei Ragni di Lecco,Borha sviluppato una visione innovativa e sostenibile dell’alpinismo, affrontando spesso lunghe traversate in kayak prima di raggiungere pareti inviolate, come nel casoPatagonia oGroenlandia.