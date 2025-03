Anteprima24.it - Le Patate r filetta nel patrimonio dei prodotti agroalimentari tradizionali

Tempo di lettura: 3 minuti“Dopo l’ottenimento del riconoscimento europeo del cammino de La Via degli Ulivi a Postiglione, oggi festeggiamo un altro grande traguardo a tutela del territorio e dei contadini, con il riconoscimento dellenell’elenco deidella Campania. Un modo questo, di promuovere il turismo enogastronomico e lo sviluppo del territorio, tutelando l’ambiente e valorizzando la storia di Postiglione e degli Alburni”. Commenta così, il sindaco del Comune di Postiglione, Carmine Cennamo, l’ottenimento con decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste DM n.110765 del 11.03.2025, del riconoscimento dellenell’elenco deidella Campania. Un riconoscimento importante per Postiglione e gli Alburni, come spiega il presidente del consiglio comunale delegato al turismo, Luigi Di Matteo-“Il riconoscimento giuridico delledi Postiglione rappresenta un traguardo importante per il nostro paese, ottenuto grazie al lavoro che il Comune ha fatto in collaborazione con storici, ristoratori e famiglie contadine custodi delle antiche tradizioni locali e che è stato accompagnato dall’assessorato all’agricoltura della Regione Campania che da ieri, annovera tra i nove nuovidei 610 totali campani della PAT, le”.