Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Gaspardo super (ma quei liberi...). Si rivede un buon Del Chiaro

Parravicini 7,5. Ma come ha fatto? Il tiro della vittoria è geometria non euclidea. Che però risponde ad altre logiche: è la seconda partita consecutiva in doppia cifra (10 in 14’), è una prestazione finalmente gagliarda, innaffiata dal sudore speso sulle piste di Mussini nel secondo tempo. E paga la cauzione per qualche errore di troppo dei compagni. Cinciarini 4. Certo, se vuole rendersi utile deve prendersi responsabilità offensive. Ma nei suoi 11’ ci sono tiri sghembi (0/3), anche in lunetta (1/3). Tavernelli 6,5. Perde mezzo punto per un tiro fallito nel finale, quando ci si aspettava più lucidità. La sua altezza diventa un handicap quando Mussini guizza di qua e di là nel 3° quarto. Però cementa la sua prestazione (10 punti) con anche 5 rimbalzi e 5 assist, che gli valgono un 20 di valutazione.