Anteprima24.it - Le novità e i grossi cambiamenti del settore gambling nel triennio 2025-2027

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 5 minutiQuesto è un momento storico die lo determina la rivoluzione digitale in essere, l’avvento dell’intelligenza artificiale e tutto questo va a interessare ognidell’economia. Uno dei maggiormente interessati è ildelin Italia, che possiamo affermare essere in reale evoluzione in quello che sarà il. Infatti l’Agenzia delle Dogane di Monopoli che gestisce i casinò AAMS, quindi tutta quella lista di concessionari che opera sotto licenza italiana, ha un piano preciso. Non saranno interessati a questo cambiamento invece Golden Panda e i casinò non AAMS e altre piattaforme simili non saranno interessati da questiperché non soggetti alla normativa italiana. Questo non varierà la loro attuale posizione che prevede di essere registrati e autorizzati dalle istituzioni internazionali competenti con licenze valide.