"Le mie 127 giornate di Riolo, le bombe scandivano le ore"

Il nostro paese,Terme, è storicamente noto per le tristemente famose ‘127’ di bombardamenti alleati e ritorsioni tedesche, che, dal 5 dicembre 1944 all’11 aprile 1945, costarono la vita a 613 tra militari, civili e partigiani. In seguito all’occupazione tedesca,finì per trovarsi proprio sulla Linea Gotica, ultimo baluardo tedesco in un’Italia stremata che desiderava la libertà. ll dottor Giovanni Vita, grazie al suo diario, ha fatto arrivare fino a noi molte preziose testimonianze, pubblicate poi nel libro di Leonida Costa ‘Le 127di’. Il medico raccontava quei lunghi giorni con tristezza e sconforto, ad eccezione di alcuni, quando riusciva a salvare vite umane e sembrava accendersi uno spiraglio di speranza. Fortunatamente c’è ancora qualche testimone in vita, così abbiamo deciso di intervistare Giovanni Fabbri, storico maestro del paese.