Le foto dal set di The Odyssey che fanno storcere il naso ai fan

Il regista premio Oscar Christopher Nolan, tornerà sul grande schermo nel 2026 con un progetto epico, in tutti i sensi. Alla sua tredicesima regia infatti, firmerà l’adattamento del poema omerico, l’Odissea. Le promesse sono quelle che Nolan ha dimostrato di saper mantenere nei suoi precedenti lavori, ultimo Oppenheimer del 2023, epopea biografica sul dramma morale dell’ideatore della bomba atomica, insignito di sette premi Oscar e considerato il miglior film del regista britannico, almeno per ora.La nuova produzione firmata da Nolan, The, basata sul poema epico di Omero è stata annunciata nel dicembre del 2024 e, con un budget di 250 milioni di dollari, si dimostra una vera e propria sfida per il regista. La Universal Pictures, casa di produzione e distribuzione con cui Nolan collabora dal 2023, anno di uscita di Oppenheimer, descrive Thecome un film “epico, d’azione e mitologico“, girato in diverse zone del mondo tra cui Italia, Marocco, Grecia.