Le cinque Italie delle disuguaglianze oltre l’asse Nord-Sud

Non basta la sola questione meridionale a spiegare leitaliane. La geografiafratture economiche e sociali è molto più complicata della classica distinzione trae Sud. Le aree depresse e quelle in cui si vive bene possono trovarsi tanto al Settentrione quanto nel Meridione, tanto nel centrocittà quanto in periferia. E spesso, a fare la differenza sono i sindaci e gli amministratori pubblici.Secondo il nuovo report “Italia (ancora) diseguale” della Fondazione Friedrich Ebert, esistono infatti ben «». Francesco Pronta, professore dell’Universita? degli Studi di Bari Aldo Moro, e Lorenzo Cicatiello, che insegna all’Orientale di Napoli, hanno analizzato nel dettaglio le 107 province italiane andandoil Pil e considerando sei indicatori diversi: economia e mercato del lavoro, capitale umano, demografia, servizi, qualità della vita e capitale civico.