Ilgiorno.it - “Le appese“. Se il suicidio è allegro

Lo si era incrociato qualche tempo fa. Al Teatro del Borgo. In cerca di un primo contatto con il pubblico. Di una chiave per far sbocciare il progetto. Con quella sua natura speciale, così colta e bizzarra e furiosamente vitale. A distanza di mesi, fa quindi piacere ritrovare “Le“ in stagione a Campo Teatrale, da domani al 6 aprile sul palco di via Cambiasi. Produzione indipendente. Scritta e diretta da Alice Redini, che per un attimo torna nell’orizzonte della ricerca dopo le recenti esperienze nel cabaret (e forse dovrebbe farlo più spesso). Mentre in scena sono Francesca Gemma ed Elena Scalet a dar vita a "unspettacolo sul", come recita il sottotitolo. Che ha trovato ispirazione nella lettura di alcune pagine del romanzo "Svegliami a mezzanotte" di Fuani Marino, pubblicato da Einaudi.