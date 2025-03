Anteprima24.it - Le altre di C, un ex Benevento pronto a riabbracciare il Trapani

Tempo di lettura: < 1 minutoCerti amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. E’ il caso del centrocampista Oliver Kragl, con trascorsi anche con la maglia del, che sta per legarsi di nuovo aldopo aver risolto il suo rapporto con l’Andria in serie D. Il calciatore tedesco lo scorso anno era stato uno dei protagonisti della promozione in serie C del sodalizio del presidente Valerio Antonini, salvo poi scegliere l’avventura in Puglia che non ha avuto l’esito sperato. Quando il massimo dirigente del club siciliano lo ha contattato, Kragl non ci ha pensato un attimo e si è messo subito in viaggio perper formalizzare il suo accordo con il sodalizio granata che dovrebbe ufficializzato a breve. Il mancino tedesco, quindi, dovrebbe essere a disposizione del tecnico per la sfida del 19 aprile quando l’exaffronterà i giallorossi al Ciro Vigorito.