Rompipallone.it - Lazio, 50 milioni e saluta: Lotito sacrifica subito il gioiello

Leggi su Rompipallone.it

Lacedeun big: 50di euro ei biancocelesti,loLasta disputando una stagione davvero di spessore. Il club biancoceleste è in piena corsa per la Champions League e può lottare per arrivare fino in fondo in questa edizione di Europa League. Insomma, anche se nelle ultime settimane la squadra ha frenato in campionato, complice anche l’infortunio del Taty Castellanos, la squadra è in lotta per il doppio obiettivo.A fine stagione, però, si tireranno le somme sull’operato di Marco Baroni e si deciderà se proseguire il rapporto insieme oppure dirsi addio. Nonostante il buon campionato, infatti, il tecnico è stato messo sulla graticola da, evidentemente non contento del suo operato.Riflessioni anche sul mercato: l’obiettivo dellaè costruire una squadra competitiva ed in grado di giocarsela con tutti ma al contempo senza eccessivi esborsi di denaro, tenendo sotto controllo sia l’indice di liquidità che il bilancio ovviamente.