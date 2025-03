Quotidiano.net - Law-Putin, fisionomia del potere insaziabile

Leggi su Quotidiano.net

Matteo Massi In una vecchia intervista di trentasei anni fa Kenneth Branagh, presentando il suo Enrivo V cinematografico, parlò di "una commistione di grande fascino personale, ma anche di notevole crudeltà. È un assassino. Ciò che rende il dramma così potente è che lo spettatore deve pensarci due volte prima di esprimere un parere su di lui". Infatuarsi di un personaggio del genere è facile, anche perché cammina senza tentennamenti su un crinale dove bene e male si mescolano e vengono plasmati a proprio piacimento. Jude Law (52 anni), che è stato anche Enrico V a teatro, avrà pensato lo stesso di fronte alla richiesta d’interpretare Vladimir(72 anni) in "The wizard of Kremlin" (Il mago del Cremlino tratto dal libro di Giuliano da Empoli, molto apprezzato in Francia). "Mio Dio come farò?", ha detto il primo giorno sul set.