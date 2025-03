Ilfattoquotidiano.it - L’avviso di Putin: “I piani di Trump sulla Groenlandia sono qualcosa di serio”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Vladimirha dichiarato che istatunitensi per l’annessione dellaseri. “Tuttiben consapevoli deidegli Usa per annettere la. È profondamente sbagliato credere che si tratti di una sorta di discorso stravagante della nuova amministrazione americana”. “Stiamo parlando diseri”, ha dichiarato il presidente russo., nonostante la Russia non sia direttamente coinvolta sul tema della proprietà dell’isola che fa parte della Danimarca, si è detto preoccupato che “i Paesi della Nato, in generale, stiano sempre più designando l’estremo nord come trampolino di lancio per possibili conflitti“. Per questo motivo, ha annunciato, “il numero del personale militare” russo nell’Artico “aumenterà”. In gioco c’è il controllo delle nuove rotte marittime che si stanno aprendo a causa del progressivo scioglimento dei ghiacci.