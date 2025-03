Iltempo.it - Lavoro minorile: un fenomeno globale da combattere con l'adozione a distanza

In molte zone del mondo, ancora oggi, i diritti dei bambini vengono violati e loro vengono privati di quella spensieratezza che la loro età meriterebbe. In questo scenario, ilrappresenta una delle piaghe sociali che impatta maggiormente sui più piccoli, negando loro il diritto fondamentale a una vita dignitosa e serena. I minori coinvolti in attività lavorative pericolose e usuranti sono infatti costretti a rinunciare alla propria infanzia, all'educazione e alle opportunità di crescita personale e sociale.: dimensioni, cause e conseguenze delSecondo le stime internazionali, oggi circa 160 milioni di bambini sono soggetti a sfruttamento lavorativo. Tra questi, oltre la metà – più precisamente 79 milioni – sono impiegati in settori ad alto rischio, come l'agricoltura intensiva, le miniere, l'industria tessile, il settore edile e le discariche, dove affrontano condizioni estreme, esposizione a sostanze nocive e orari interminabili.