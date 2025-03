Ilrestodelcarlino.it - Lavori al semianello. Da domani chiude la carreggiata nord dell’Adriatica

Entra nel vivo la seconda fase deidi ammodernamento delravennate. Mentre sono ancora in corso idel primo lotto fra il cavalcavia della Faentina e il quadrifoglio di via Savini, dasera, venerdì verrà chiusa al traffico ladella statale (in direzione di Ferrara) fra la rotatoria all’incrocio con la statale Ravegnana e il km. 151,630 vale a dire allo svincolo per Madonna dell’Albero. Il traffico versoscorrerà sullasud, in doppio senso di circolazione. L’Anas prevede che la chiusura si prolungherà per almeno sei mesi, ovvero il tempo necessario per allargare la sede stradale sul ponte del fiume Ronco e sul cavalcavia di via Cella. L’allargamento dell’impalcato del ponte sul Ronco e successivamente di quello sul Montone è previsto in maniera asimmetrica, nel senso che per motivi tecnici avverrà operando solo sul lato est.