Lavorare con gli Usa per fermare il conflitto Ucraina il piano di Meloni

«Ribadendo che non è prevista alcuna partecipazione nazionale a una eventuale forza militare sul terreno», nel corso del summit di Parigi sull'«il Presidenteha sottolineato l'importanza di continuare acon gli Stati Uniti perile raggiungere una pace che assicuri la sovranità e la sicurezza dell', auspicando il coinvolgimento di una delegazione americana al prossimo incontro di coordinamento». Lo rende noto Palazzo Chigi, al termine del vertice all'Eliseo. Per arrivare ad una pace duratura in«servono garanzie di sicurezza solide e credibili nel contesto euroatlantico», anche «sulla base di un modello che in parte possa ricalcare quanto previsto dall'articolo 5 del Trattato di Washington». Lo ha sottolineato la premier Giorgiaal vertice di Parigi sull', secondo quanto riferisce una nota di palazzo Chigi.