Lavinia Montebove da 7 anni in coma vegetativo | un anno alla donna che la investì fuori dall’asilo 2 e mezzo alla maestra

La Corte d’Appello di Roma ha confermato le condanne emesse dal Tribunale di Velletri nel caso che ha coinvolto la piccola, rimasta inda quando, il 7 agosto 2018, fu investita da un’auto nel parcheggio dell’asilo nido “La Fattoria di Mamma Cocca” a Velletri (Roma), all’età di soli 16 mesi. La tragedia aveva sconvolto l’intera comunità. LaFrancesca Rocca, responsabile del gruppo di bambini al momento dell’incidente, è stata condannata a duee sei mesi per lesioni colpose gravissime stradali e abbandono di minore. La Chiara Colonnelli, l’investitrice, è stata condannata a undi reclusione per lesioni colpose gravissime stradali, con la sospensione della patente per un.Il pubblico ministero Carlo Paolella, durante la sua requisitoria, ha definito l’incidente una “tragedia evitabilissima e prevedibilissima”, chiedendo che le condanne fossero confermate.