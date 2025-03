Thesocialpost.it - L’auto vola nel canale, schianto tremendo: donna sbalzata fuori, dramma sulle strade italiane

Grave incidente poco dopo le 18 in località Lido Lago, sull'Aversana a Battipaglia nel Salernitano. La centrale operativa del 118 ha contattato la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco per segnalare una vettura ribaltata, una Volkswagen, e la conducentedall'abitacolo. Purtroppo per lanon c'è stato niente da fare.I pompieri si sono recato immediatamente sul posto con la squadra del distaccamento di Eboli con a supporto un'idrovora, dato che laera finita in unpieno d'acqua.Giunti sul posto, e dopo le operazioni del caso, purtroppo, per ladi origini marocchine, nata nel 1976, non si è potuto fare altro che constatarne il decesso.