Lautaro Martinez a Dazn: «Mbappè? A lui ruberei la sua velocità. A Haaland invece…»

di Redazione, il capitano nerazzurro ha rivelato alcune caratteristiche che ruberebbe ad alcuni attaccanti che giocheranno il Mondiale per ClubIntervistato dai microfoni di, il capitano e numero dieci dell’Interha rivelato alcune caratteristiche che ruberebbe ad alcuni importantissimi attaccanti che giocheranno il Mondiale per Club, tra i qualisu tutti. Ecce le parole dell’argentino.LE PAROLE DI- «?A luila sua”. Adla forza fisica. A Kane il colpo di testa. A Cavani l’1 contro 1. A Vinicius il dribbling. A Messi tutto. A Kvaratskhelia l’uno contro uno in, è troppo forte. A Julian Alvarez la mentalità. A Suarez la sua forza fisica e la sua abilità nel fare gol”. Poi tocca al compagno di squadra, il francese Marcus Thuram, e con ironia l’argentino ha dichiarato: A luiil suo sorriso».