News.robadadonne.it - Laura Papadia, 36 anni, strangolata dal compagno. “L’ho uccisa”: ha detto all’ex moglie

Leggi su News.robadadonne.it

è la settima vittima di femminicidio del 2025 in Italia; la 36enne di origine palermitana è stata trovata senza vita nella casa al quarto piano della Rocca dei Perugini, palazzo storico in via Porta Fuga, a Spoleto, che condivideva con ilGianluca Romita.E proprio Romita, trovato dagli agenti sospeso nel vuoto a 80 metri sul celebre ponte delle Torri della città umbra, a circa un km di distanza dall’abitazione, ha permesso agli inquirenti di scoprire il corpo della donna, dopo aver confessato di averlae di voler farla finita per questo motivo.Tutto questo mentre la exdel quarantasettenne agente di commercio stava cercando di mettersi in contatto con le forze dell’ordine, dopo che l’uomo l’aveva chiamata per raccontarle tutto.Gianluca Romita, ora agli arresti con l’accusa di omicidio volontario, avrebbe ucciso la compagna, vicedirettrice di un supermercato, per soffocamento, e poi avrebbe chiamato la ex, che vive in Sardegna, confessando il femminicidio ma fornendo un indirizzo falso, quello di Marzocca di Senigallia, ad Ancona, dove lui abitava un tempo proprio con la ex.