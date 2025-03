Quotidiano.net - Latte e caffè come al bar: macchina del caffè De'Longhi facile da usare per ottimi risultati in PROMOZIONE AMAZON

Leggi su Quotidiano.net

Se sei alla ricerca di una nuovadele non vuoi scendere a compromessi, questa promo fa al caso tuo. De'è un'azienda leader nella produzione di elettrodomestici e in particolar modo nella produzione di macchine per il: per la Festa delle Offerte di Primavera viene applicato uno sconto del 14% sulladel"Magnifica" targata proprio De'che viene venduta a 379€. Ecco l'offerta! Acquista laDe'in scontodelDe': l'espresso professionale a casa tua! L'esclusiva tecnologia De'che serve automaticamente una schiuma calda e cremosa a partire dafresco o bevande a base vegetale (dunque anchedi soia, riso o d'avena). Grazie al pannello di controllo e al display soft touch ad icone, porti in tazza un'ampia varietà di bevande al semplice tocco di un tasto.