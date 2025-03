L’assurda bufala su George Floyd ancora vivo e arruolato nell’esercito russo contro l’Ucraina

Leggi su Open.online

Circola un video tratto da un programma televisivo dell’emittente saudita Al Arabiya, utilizzato per sostenere la teoria secondo cui, ucciso negli Stati Uniti nel 2020, sarebbee combatterebbe tra le fila dell’esercitoin Ucraina. Una teoria basata su una presunta somiglianza con un soldato, ma non si tratta affatto della stessa persona e l’emittente saudita non ha mai sostenuto questa.Per chi ha frettaIl servizio completo, pubblicato sui social della stessa emittente saudita, smentisce la falsa notizia.Il soldato, venuto a sapere delsul suo conto, è intervenuto in video ridendoci sopra.AnalisiEcco uno dei post dove viene condiviso lo strano servizio della tv araba:E. – Al-Arabiya, #TV di Stato dell’Arabia Saudita, crede chenon sia stato ucciso dalla #polizia a Minneapolis nel #2020 ma che stia combattendo come mercenario accanto alla truppe russe nella regione di #KurskIl programma non sostiene la teoriaCome verificato dai colleghi di Facta, traducendo il servizio completo diffuso sui social del canale saudita Al Arabiya, quest’ultimo non sostiene affatto la teoria.