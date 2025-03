L’Arsenal si chiude sull’affare facile che delizierà i fan

Leggi su Justcalcio.com

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:Ethan Nwaneri e Myles Lewis-Skelly in Arsenal Training (foto di Harry Murphy/Getty Images)Secondo quanto riferito,stando un nuovo contratto per attaccare il centrocampo Wonderkid Ethan Nwaneri in un accordo chei fan del club.Il diciottenne è stato una rivelazione per i Gunners in questa stagione, diventando più regolare nella prima squadra di Mikel Arteta e pesa con un impressionante otto gol e un assist.ha avuto molta gioia che promuove i giocatori della loro accademia negli ultimi tempi, con Myles Lewis-Skelly che si godeva anche una superba campagna rivoluzionaria.Charles Watts ha riferito per Catturato Che un nuovo accordo potrebbe essere vicino anche per Lewis-Skelly, e ora c’è stato anche un aggiornamento su Nwaneri.