L’appello di un padre | Imprenditori date lavoro ai ragazzi con disabilità

Un appello ai titolari delle attività del comprensorio ceramico reggiano per accogliere idisabili a lavorare nelle proprie aziende. L’iniziativa è stata lanciata da Maurizio Corone di Rubiera, papà di Marco, un 26enne con sindrome di Down. Marco da un anno opera, tutti i giorni, in due locali rubieresi per un impegno settimanale di 20 ore. Il 26enne lavora con un tirocinio in una birreria e in un bar. Papà Maurizio e mamma Angela Oliva sono molto contenti per l’esperienza intrapresa dal figlio. "Marco, come tanti giovani, ha bisogno di un’opportunità per esprimere le sue potenzialità – sottolinea Maurizio Corone –. Grazie al progetto ‘Facile per te, utile per lui’ dell’Unione Tresinaro Secchia e all’impegno di due giovani, Alessandro Belloi e Stella Vernia, ha finalmente avuto la possibilità di entrare nel mondo dele di mettersi in gioco.