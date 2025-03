Cultweb.it - L’ambra preserva un insetto incredibile di quasi cento milioni di anni fa, una super vespa assassina

Leggi su Cultweb.it

Un’scoperta paleontologica ha portato alla luce unaparassita vissuta99difa, durante il Cretaceo medio. Un team di scienziati danesi e cinesi ha trovato ed esaminato sedici esemplari femmina di Sirenobethylus charybdis perfettamente conservati in ambra proveniente dalla regione di Kachin, nel nord del Myanmar. La particolarità di questopreistorico risiede nel suo addome, dotato di una struttura unica nel mondo degli insetti: un apparato a tre lobi con setole sottili, simile nel meccanismo di azione a quello della pianta carnivora Venere acchiappamosche. Questa caratteristica non serviva in realtà per schiacciare la preda, ma per immobilizzarla temporaneamente, facilitando la deposizione di un uovo destinato a svilupparsi all’interno dell’ospite.