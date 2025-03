Ilgiorno.it - Lainate, Perfetti in fiamme. Un’alta colonna di fumo: "Nessuno è rimasto ferito"

Leggi su Ilgiorno.it

Prima un’esplosione, poi lee in pochi minuti unadinero visibile a diversi chilometri di distanza. È successo ieri pomeriggio a, all’interno dellal’azienda dolciaria produttrice di chewing gum e caramelle, conosciuta in tutto il mondo. Lo scoppio è avvenuto pochi minuti prima delle 14 in un’area esterna adiacente al magazzino, a prendere fuoco sono stati gli scarti della lavorazione, prevalentemente residui di plastica e gomma, depositati in una struttura metallica. In via Clerici sono arrivati otto mezzi dei vigili del fuoco del Comando di Milano e un altro mezzo proveniente dal Distaccamento di Saranno. Intanto alla centrale operativa sono arrivate decine di telefonate di residenti, ma non solo, allarmati dalladiche molti hanno immortalato con foto e video, diventati virali sui social.