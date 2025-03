Ilgiorno.it - Lago di Garda sopra la quota di guardia

Leggi su Ilgiorno.it

diladidi 135 centimetrilo zero idrometrico di Peschiera. Le piogge degli ultimi giorni hanno gonfiato il, tanto che, dal 21 marzo, è stato aumentato il deflusso a 85 mc al secondo, il massimo possibile in questo momento, per tenere stazionario il livello del Benaco. Dal primo di aprile si procederà a aumentare ulteriormente il deflusso. "Come previsto siamo arrivati a 145 cm (23 marzo, ndr.), con tendenza alla crescita. D’altronde avevo segnalato ad Aipo che, pur apprezzando lo sforzo, la derivazione di 85 metri cubi al secondo, stante il contesto meteo, è insufficiente – ha fatto sapere nella giornata di domenica Pierlucio Ceresa, segretario della Comunità del-. Speriamo che la sospensione della pioggia riesca a non fare ulteriormente innalzare il livello.