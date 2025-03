L’aeroporto sempre più inclusivo | nuovi servizi per le disabilità

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 27 marzo 2025- All’accessibilità ai viaggi aerei per i passeggeri non vedenti e ipovedenti compie un significativo passo avanti grazie alla collaborazione tra Be My Eyes e Aeroporti di Roma. L’app, già conosciuta per connettere persone non vedenti e ipovedenti con aziende e volontari normovedenti tramite video in diretta e intelligenza artificiale, si integra ora con iaeroportuali attraverso la piattaforma Service Connect. La partnership, definita rivoluzionaria, mira a garantire un’esperienza di viaggio più inclusiva e fluida a Fiumicino, uno dei soli dodici aeroporti al mondo ad aver ricevuto le prestigiose cinque stelle SkyTrax. Inoltre,è stato premiato per l’ottava volta consecutiva nel 2024 con l’Aci World Best Airport Award per la qualità deiofferti.