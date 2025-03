Metropolitanmagazine.it - Lady Gaga: un’azienda di tavole da surf accusa la popstar di aver copiato il logo nella cover di “Mayhem”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

: lasarebbe statata diilutilizzato per ladell’ultimo albumdaproduttrice dida.Il brand Lost International chiede alla voce di Abracadabra una cifra pari a 100milioni di dollari come risarcimento, secondo quanto si leggedenuncia presentatagiornata del 25 alla corte distrettuale della California, sostenendo che la grafica utilizzata per la promozione del nuovo album è “sostanzialmente simile, se non quasi identica” alche hanno registrato nel 2015, secondo quanto è documentato. L’azienda sostiene di usare il marchio registratodal 1986 suda, equipaggiamento da, abiti, accessori e video, al tempo stessoè il nickname del co-fondatore Matt Biolos., l’da parte del brand peristi suldiA seguito della pubblicazione del settimo lavoro in studio, sul sito dellasono state aperte le vendite di T-shirt, maglie ed altro materiale, con ildi, che l’azienda afferma che sia quasi identico al loro marchio registrato.