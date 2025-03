Dayitalianews.com - Ladri dal cuore d’oro prima rubano la caldaia ad una nonnina di 95 anni, e pure disabile ma, pentiti, la restituiscono. Il singolare episodio lo scorso 23 Marzo a Cerveteri

Leggi su Dayitalianews.com

Un caso che sfida le cronache: la refurtiva riportata davanti alla porta della vittimaUn gesto tanto inconsueto quanto emblematico quelle avvenuto a. In un contesto di criminalità ordinaria, si è verificato un evento straordinario: deihanno restituito la refurtiva. A rimanere vittima del furto è stata una donnadi 95, privata della suadurante la notte tra il 22 e il 23. Ma il giorno seguente, i suoi familiari hanno ritrovato l’impianto restituito davanti all’abitazione, come se i malviventi avessero voluto fare ammenda.Un pentimento che fa notiziaL’, sebbene partito da un atto criminale, ha preso una piega che sfida i consueti schemi della delinquenza comune. Laera l’unica fonte di riscaldamento, acqua calda e gas per l’anziana donna, che avrebbe affrontato l’inverno senza il minimo conforto.