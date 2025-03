L’abisso dei ricordi | il nuovo romanzo di Giuseppe Cesaro scava nel silenzio del dolore

Leggi su Ildenaro.it

“Fatico a ricordare il tuo viso. E, ancora di più, la tua voce” è il titolo intenso e malinconico deldi, in libreria dal 28 marzo per la collana Oceani, con la preziosa prefazione di Pupi Avati. Un’opera che si preannuncia commovente, intessuta di dialoghi profondi tra presenze e assenze, vita e morte, attimi fuggenti eindelebili, capace di toccare le corde universali dell’esperienza umana.Ilsi addentra nel cuore di una famiglia segnata dale dal non detto.e i suoi fratelli si trovano a scoprire da soli la malattia che consuma la madre, un peso taciuto, celato dietro una stanchezza inspiegabile e giornate trascorse in ospedale. Sarà un giovane oncologo a squarciare il velo, rivelando anascosto dietro quei silenzi, in cambio di una melodia suonata con la chitarra: la diagnosi di un devastante tumore al seno.