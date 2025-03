Ilrestodelcarlino.it - La Vuelle aspetta l’"incognita" Livorno . E’ il penultimo match fra le mura amiche

impegno casalingo per lain questa regular-season: domenica arrivacon due vecchie conoscenze come Adrian Banks e Ariel Filloy, due super-veterani che riescono ancora ad essere i trascinatori della squadra, nonostante abbiano 39 anni l’americano e 38 l’argentino. Nel turno scorso, la Bi.Emme ha perso una partita sanguinosa fra lecontro Cento (73-76) compromettendo, forse definitivamente, le possibilità di salvarsi evitando i playout. Perdere uno spareggio per la salvezza in casa avrà provocato certamente delle ripercussioni e solo domenica scopriremo se il morale dei livornesi sarà finito sotto i tacchi, oppure se dentro lo spogliatoio c’è ancora energia per combattere e magari produrre subito una reazione importante. Un mese fa,aveva affrontato una vera e propria rivoluzione copernicana, molto più profonda di un semplice movimento di mercato: ha cambiato prima il presidente, poi l’allenatore aggiungendo infine un dirigente all’organigramma.