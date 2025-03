Formiche.net - La vittoria di Gunba in Abkhazia è un successo per il Cremlino. Ecco perché

Ad inizio di questo mese si è tenuto in, regione separatista della Georgia, il secondo turno delle elezioni presidenziali. Dalle votazioni, a cui hanno partecipato quasi il 70% dei cittadini abcasi (i voti registrati sono stati poco più di centomila), è emerso vincitore, il presidente ad interim Badra, che con oltre il 54% dei voti (54.954 voti in totale) ha trionfato sul leader dell’opposizione Adgur Ardzinba., candidato con tendenze dichiaratamente filorusse, che era salito al potere dopo che il suo predecessore Aslan Bzhania (di cui l’attuale presidente era il vice) e si era dimesso nel novembre 2024 in seguito a proteste popolari di massa, scaturite in seguito alla firma di un “accordo sugli investimenti” con Mosca, secondo cui gli enti giuridici russi sarebbero stati esentati per otto anni dal pagamento delle tasse di proprietà sui nuovi progetti di investimento in