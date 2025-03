Comingsoon.it - La Vita da Grandi: in anteprima esclusiva una clip del film di Greta Scarano con Matilda De Angelis e Yuri Tuci

Ispirato alla storia vera di Margherita e Damiano Tercon, Lada, al cinema dal 3 aprile con 01Distribution, è l'opera prima da regista dicon protagonisti Matilde De. La storia di una sorella che per qualche giorno torna nella Rimini in cui è nata e cresciuta per prendersi cura del fratello autistico.