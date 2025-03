Dilei.it - La vera, inquietante, storia di Natalia Grace, la “finta” bambina della serie Good American Family

Ellen Pompeo, l’arcinota e amatissima protagonista del medical drama Grey’s Anatomy, veste un nuovo, inedito ruolo nella, in Italia disponibile su Disney+. Si tratta di uno dei true crime più attesi dell’anno, perché ispirato a unache, negli Stati Uniti, si è trasformato in un vero caso mediatico. Protagonista è, unaucraina affetta da nanismo che viene adottata da una tranquilla famiglia del Midwest, ma che sembra nascondere un oscuro segreto.LaNel 2010, Kristine e Michael Barnett, una coppiaa con una vita tranquilla e tre figli, adotta. Unaaffetta da una rara forma di nanismo e che, a quanto dichiarato dai servizi sociali, ha da poco compiuto 7 anni. Un anno dopo l’arrivo diin casa, i Barnett decidono di abbandonarla e, in preda a un terrore inspiegabile, scelgono di scappare con l’intera famiglia in Canada.