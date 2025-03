Gamberorosso.it - La vecchia trattoria al mercato della Torretta di Napoli dove operai e professionisti pranzano con i piatti della tradizione

C’era una fontana prima all’interno delrionaledi. Concetta se la ricorda bene quando da bambina ci giocava attorno con i suoi due fratelli Diego e Vittorio. «Stavo per sposarmi quando la distrussero, dicevano che il mercatino siva rimodernare». E, invece, quel, con o senza fontana, è rimasto sempre lo stesso, una struttura copertada quasi sessant’anni si succedono generazioni di pollivendoli, macellai e fruttivendoli in quel ossimoro onnipresente tra la storica povertàcittà e la sua arte allegra di campare.Cibi Cotti Nonna Anna allaE dal 1968 pure quell’insegna in fondo alè rimasta sempre la stessa “Cibi Cotti nonna Anna”. Un cartello con le lettere dai colori ancora vivaci che sembra far parte del corredo iconograficostruttura.