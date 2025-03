Ilnapolista.it - La Uefa apre un’indagine su 4 giocatori del Real Madrid per il comportamento “indecente” al Metropolitano

La notizia era nell’aria da diversi giorni, adesso è anche ufficiale: laha annunciato l’apertura disu una possibile violazione del Regolamento Disciplinare da parte di alcunideldurante la sfida di Champions altra i Blancos e l’Atletico.La massima istituzione del calcio europeo ha concentrato la propria attenzione suldi Rüdiger, Mbappé, Ceballos e Vinicius. Per quanto riguarda il tedesco, si sta indagando sul gesto del taglio della gola effettuato in campo. Nel caso di Mbappé, invece, sul volgare gesto di toccarsi i genitali, mentre di Vinicius e Ceballos sono sotto la lente di ingrandimento le schermaglie con i tifosi avversari.Il comunicato dellasugli episodi nel derby trae Atletico“Un ispettore di etica e disciplina dellaè stato designato per indagare sulle accuse di condottada parte deidel(Antonio Rüdiger, Kylian Mbappé, Daniel Ceballos Fernández e Vinícius Júnior) durante la partita di ottavi di finale della Champions League tra il Atlético e”.