“La Ue cambi rotta, intere filiere a rischio”

Bologna, 26 marzo 2025 – Facendo lo slalom gigante tra crisi climatiche, ambientali, emergenze fitosanitarie, crisi di mercato, Apo Conerpo la principale organizzazione di produttori ortofrutticoli d'Europa con sede a Villanova di Castenaso (Bologna), ha raggiunto il traguardo dei trent'anni, celebrati con una soddisfacente solidità economica e societaria. A tutt'oggi riunisce oltre 6.000 soci produttori, 50 cooperative associate e 32.000 ettari coltivati in 15 regioni di cui il 70% in Emilia-Romagna. A fronte di un volume medio d'affari annuo di circa 800 milioni di euro, si fonda sull'opera di 190 tecnici specializzati, 90 stabilimenti e un sistema integrato di filiali commerciali come Alegra, Brio, Conserve Italia, Naturitalia, Opera, Valfrutta Fresco. Apo Conerpo oggi tiene alta la bandiera del gruppo sui principali mercati italiani ed europei del prodotto fresco e trasformato valorizzando qualità, tracciabilità e sostenibilità.