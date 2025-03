Ilfoglio.it - La Trieste di Saba, Joyce e Svevo. Le città hanno un’aria e i poeti per dirla

"Circola in ogni cosa /strana,tormentosa, / l’aria natia”. Le, e iperha. “ha una scontrosa / grazia”: proprio così, pensa il viaggiatore, che cercava le parole per dirlo. Pubblicata nel 1912, la poesia diceva però: “Ladove vivo ha una selvaggia grazia”. E continuava: “. che adulta serba il bello e il rozzo / d’un ragazzaccio con le mani troppo / grandi per dare un fiore”. Nel 1921 era rimasta “selvaggia”, e aveva continuato “ai miei occhi piace / come un bel ragazzaccio.”. Nel 1945 prese la forma finale: scontrosa, e: “Se piace / è come un ragazzaccio aspro e vorace / con gli occhi azzurri e mani troppo grandi / per regalare un fiore; come un amore / con gelosia”. E l’ultimo verso era a sua volta passato da una “vita contemplativa” alla “mia vita / pensosa e schiva”.