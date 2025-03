Lanazione.it - La tragedia della Palestina. Due mostre per un popolo in lotta

C’è un bambino seduto su una sedia che sventola la bandiera. Davanti una ruspa, intorno il vuoto. Ci sono donne che urlano tra le macerie, manifestanti trascinati via con la forza. E poi ci sono le matite che tentano di restituire la storia a vignette. ‘Qui resteremo’ e ‘Kufia’ sono le dueche fino al 3 aprile rimarranno esposte nell’ex Armeria di Palazzo Ducale. Due progetti itineranti che approdano a Lucca grazie al Forum per la pace, con l’obiettivo di tenere le luci accese sulle sofferenze delpalestinese. E nel frattempo sostenere chi, ogni giorno, rischia la vita per essere il ‘nostro occhio’ da Gaza e dalla Cisgiordania. Alcune delle foto presenti in mostra sono ‘orfane’ dell’autore. "La nostra è unache arriva da lontano e che è stata storicamente mal rappresentata – ha ricordato durante l’inaugurazione il giornalista e attivista Alì Rashid, ex segretario all’Ambasciata palestinese a Roma – Il 7 ottobre non ha segnato l’inizio di una guerra, quello che accade oggi a Gaza non è un fatto isolato.