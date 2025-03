Lortica.it - La tavola e l’intestino

Leggi su Lortica.it

Ogni volta che mangiamo facciamo due pasti: uno per noi e uno per il microbiota. Il microbiota è un organo metabolicamente attivo, composto da miliardi di batteri, situato all’interno del nostro intestino.È una sorta di impronta digitale unica per ciascuno di noi, donata dalla nostra mamma. Chi è nato con parto vaginale avrà un microbiota più efficiente e meno aggressivo rispetto a chi è nato con parto cesareo.Alla nascita,è sterile e viene colonizzato dai batteri vaginali della madre o, in caso di parto cesareo, da batteri presenti sulla sua pelle e nell’ambiente circostante. Il microbiota dipende anche dal modello di alimentazione adottato nei primi mesi di vita:Allattamento al seno ? microbiota più efficaceAllattamento con latte artificiale ? microbiota più aggressivoInoltre, il microbiota è influenzato dallo svezzamento e dall’assunzione di antibiotici nei primi anni di vita, determinando un enterotipo specifico per ogni individuo.