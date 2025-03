Thesocialpost.it - La studentessa Rumeysa Ozturk arrestata negli Usa: il video del fermo è virale

Leggi su Thesocialpost.it

Sta facendo il giro del mondo ildell’arresto di, dottoranda turca alla Tufts University, fermata dagli agenti dell’ufficio immigrazione americano a Somerville, Massachusetts. Le immagini, ottenute dall’Associated Press, mostrano il momento in cui la giovane viene ammanettata da uomini in borghese con il volto coperto, che le tolgono il telefono prima di dichiarare: “Siamo la polizia”.Leggi anche: “Prof, non mi sento bene”. Ma dietro il malore della, c’è una verità agghiaccianteUn arresto senza accuse formaliL’arresto è avvenuto il 25 marzo 2025, mentresi stava dirigendo a un iftar per interrompere il digiuno di Ramadan con alcuni amici. Secondo il suo avvocato, Mahsa Khanbabai, la giovane possiede un visto regolare per studiareStati Uniti e l’arresto sarebbe avvenuto senza alcun preavviso.