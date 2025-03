Ilrestodelcarlino.it - La storia della statua dimenticata, quella di Vittorio Emanuele II a Ferrara

, 27 marzo 2025 – Ladel re galantuomo riposerà troneggiante in uno dei due parchi più bellicittà. O al Pareschi o al Massari. A sollevare il problemacollocazionedi Sua altezza Reale,II, il cui nome biancheggia sul marmo del Vittoriano in piazza Venezia, è stato un documento del Partito Democratico. In un afflato risorgimentale, i dem hanno posto il tema di trovare una sistemazione degna e decorosa al padre dell’Unità d’Italia. A rispondere, sulle colonne del Carlino, è l’assessore alla Cultura Marco Gulinelli che traccia un excursus storico dell’avversa fortuna che l’opera ha avuto fin dalla sua realizzazione. “Realizzata dallo scultore Giulio Monteverdi – spiega Gulinelli – laha avuto tantissime traversie e, di fatto, mai una collocazione definitiva.