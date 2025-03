Ilrestodelcarlino.it - La stangata sui parcheggi. Tariffe rincarate dal 1° aprile

Stanno scattando in questi giorni gli aumenti del costo deideliberati dal Comune di Cesena a fine ad anno e ci sono cittadini che protestano perché dall’oggi al domani si sono trovati di fronte alle nuovesenza un’opportuna comunicazione (i cartelli sono stati ritoccati senza altra indicazione). "Ho lasciato l’auto questa mattina in via Piave - lamenta solo per fare un esempio un utente della sosta sulla linea blu – e ho pagato i due euro abituali perare l’intera giornata. Più tardi ho saputo da un conoscente che la tariffa era stata aumentata a due euro e cinquanta centesimi. Così sono andata a inserire i cinquanta cent aggiuntivi, altrimenti mi sarei trovata scoperta con la possibilità della multa". In altre parti della città dove gli aumenti sono già scattati si è verificata una situazione simile.