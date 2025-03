Ilrestodelcarlino.it - La Spal nei piedi di Ottar

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

di Stefano ManfrediniAffermare cheKarlsson rappresenti una delle principali delusioni di questa angosciante stagione dellanon è esagerato. Dopo quasi cinque mesi di astinenza però il centravanti islandese si è finalmente sbloccato, e dopo la doppietta di Pineto si candida a recitate un ruolo da protagonista nel finale di campionato. Ed eventualmente ai playout, che un anno ha disputato – e vinto – con la maglia della Vis Pesaro spedendo in serie D la Recanatese al termine di una doppia sfida da infarto. In estate, il ds Casella e mister Dossena avevano scommesso su quel ragazzone biondo nato a Reykjavik 28 anni fa, che la scorsa stagione era arrivato in doppia cifra. Si pensava che dopo qualche anno di apprendistato nel nostro Paese, Karlsson fosse pronto per compiere il definitivo salto di qualità.