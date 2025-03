Laverita.info - La sinistra ostenta solo antipatia e arroganza

Leggi su Laverita.info

Vent’anni fa Luca Ricolfi denunciò in un suo libro i quattro mali dello schieramento progressista, che «offendono il comune sentire delle persone». Da allora non è cambiato nulla. Anzi, i militanti continuano a vantare una superiorità che non esiste.