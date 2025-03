Ilrestodelcarlino.it - La sfida dell’intelligenza artificiale

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

AI e industria: sfide, opportunità e impatto per le imprese: è il titolo dell’incontro che si è tenuto ieri mattina a Castel Maggiore nella sede dell’azienda Teco per parlare di intelligenzae mondo del lavoro. L’iniziativa ha visto una grande partecipazione e si è aperta con il benvenuto di Giorgia Roversi, general manager di Teco, seguita dagli interventi istituzionali del viceministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini, e del vicepresidente della Regione, Vincenzo Colla. "Non dobbiamo avere paura – ha detto Valentini –. L’AI rappresenta una leva competitiva fondamentale per le imprese italiane e un’opportunità straordinaria per rafforzare le eccellenze dell’Emilia - Romagna. Ringrazio Teco per aver promosso questa iniziativa che stimola un dialogo concreto tra mondo produttivo e innovazione".